Konya’daki bir ilçede cenaze yemeği kalkıyor! İmzalar atıldı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya'nın Halkapınar ilçesinde cenaze yemeklerinin kaldırılmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Kaymakam Sayın Mehmet Şirin Altay'ın öncülüğünde düzenlenen programda, kurumlar arası iş birliği protokolü imzalanarak cenaze yemeği uygulamasının sonlandırılması konusunda ortak karar alındı.

KURUMLAR ARASI ORTAK KARAR

Halkapınar Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen protokole; Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, mahalle muhtarlıkları ile Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı destek verdi. Kurumlar arasında imzalanan protokol ile cenaze yemeği uygulamasının kaldırılması yönünde ortak bir irade ortaya konuldu.

ASLİ AMACINDAN UZAKLAŞTIĞI VURGULANDI

Protokolde, günümüzde yapılan cenaze yemeği organizasyonlarının zamanla asli amacından uzaklaştığına dikkat çekildi. Bu uygulamanın birçok aile için maddi külfete yol açtığı, sosyal baskı oluşturduğu ve zamanla gösterişe dayalı bir gelenek haline geldiği ifade edildi.

AMAÇ YAS SAHİPLERİNİN YÜKÜNÜ AZALTMAK

İmzalanan protokol ile yas sahibi ailelerin acılarını yaşadıkları bir dönemde ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan ek bir yük altına girmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşma kültürünün doğru bir zeminde yeniden güçlendirilmesi ve cenaze-taziye süreçlerinde İslam dininin temel prensiplerine uygun bir toplumsal bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Yetkililer, konuya duyarlılık gösteren vatandaşların desteğiyle daha sade ve anlamına uygun cenaze merasimlerinin toplumda yaygınlaşacağına inandıklarını belirterek kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

(Meltem Aslan)

