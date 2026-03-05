GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

İran: Türkiye’ye füze atmadık

- Güncelleme Tarihi:

İran: Türkiye’ye füze atmadık
İran Silahlı Kuvvetleri, devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin egemenliğine saygı duyduklarını ve Türk topraklarına herhangi bir füze fırlatmadıklarını belirtti.

Tahran yönetimi, bölgedeki askeri hareketliliğin Türkiye'yi hedef almadığını vurguladı.

MSB füzenin imha edildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan fırlatılan ve Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık, söz konusu füzenin Suriye ve Irak üzerinden geçtikten sonra Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından zamanında angaje edilerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenerek Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği saptanan balistik mühimmata, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angajman sağlandığı belirtildi.

Hatay'a düşen parçalar hava savunma füzesine ait

Söz konusu tehdidin havada imha edilmesinin ardından Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

"Tehdit nereden gelirse gelsin karşılık verilecek"

Türkiye'nin bölgesel istikrar ve huzurdan yana olduğunun altı çizilen açıklamada, ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki irade ve kapasitenin en üst seviyede olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kimden ve nereden gelirse gelsin, topraklarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya muktediriz. Hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz." denildi.

Bölgesel çatışma uyarısı

Tüm taraflara çatışmaların yayılmasına neden olacak adımlardan kaçınma çağrısında bulunulan açıklamada, bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerle istişarelerin sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA

