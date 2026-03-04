GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Putin Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği’ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vereceğini bildirdi.

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e enerji piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemesine tepki gösteren Putin, "Bu bir terör saldırısı. Bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz." dedi.

Putin, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Ukrayna doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını iddia etti.

Doğal gazda Avrupa pazarında yaşanan fiyat artışlarının tedarikçilerle alakalı olmadığını anlatan Putin, tedarikçiler arasında yer alan ABD, Norveç, Cezayir ve Rusya'nın sevkiyatı azaltmadığını dile getirdi.

Putin, fiyatın Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından doğal gazı Avrupa'dan daha yüksek fiyatlardan almaya hazır müşteriler nedeniyle arttığı değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın Rus doğal gazını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil tümüyle yasaklamayı planladığına işaret eden Putin, "Artık yeni pazarlar açılıyor. Belki de şu anda Avrupa pazarına tedarikleri durdurmak bizim için daha karlı olur. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Putin, bu konuya politik yaklaşmadıklarını vurgulayarak, "Sevkiyatı şimdi kendimiz durdurup, güvenilir ortaklar olan ülkelere gitsek daha iyi olmaz mı? Hükümete, şirketlerimizle birlikte bu konuyu ele almasını mutlaka talimat vereceğim.” dedi.

Avrupa'dan daha iyi pazarlar ortaya çıkabileceğini ve çok sayıda doğal gaz tedarikçisinin söz konusu pazarlara gideceğini belirten Putin, bu tedarikçiler arasında ABD'nin de yer alabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

