DÜNYA Haberleri

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran balistik füzelere sahip olmayacak

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran balistik füzelere sahip olmayacak
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “İran balistik füzelere sahip olmayacak” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Kongresi'nde katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını savunan Rubio, İran'ın hem ABD hem de İsrail için ‘acil ve yakın bir tehdit' olduğunu öne sürerek, "İran'ın saldırıya uğradığı takdirde, ki İsrail tarafından saldırıya uğrayacağına inanıyorduk, onların hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk” diye konuştu.

Rubio, İsrail'in İran'a saldıracağını bildiklerini kabul ederek, "Onların başka bir ülke tarafından saldırıya uğradıktan sonra bize ilk darbeyi vurmasını bekleyemezdik. İsrail onlara saldırdı, ardından onlar da bize ilk saldırdı ve biz onların bize saldırmasını bekledik, bu durumda daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Onların bize daha fazla hasar vermesini önlemek için proaktif bir şekilde savunma amaçlı harekete geçtik. Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak. Peki, bu ne kadar sürecek? Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırılarının temel amaçlarından birinin, Tahran'ın balistik füze kapasitesini yok etmek olduğunu vurgulayan Rubio, "Uzun zamandır yapmaya çalıştıkları şey, bir kalkan olarak konvansiyonel silah kapasitesi oluşturmaktır” açıklamasında bulundu.

Rubio, İran'da rejim değişikliği konusunda ne düşündüğü ile ilgili bir soruya, "Her ne kadar orada yeni bir rejim görmek istesek de asıl nokta şu, bundan bir yıl sonra ülkeyi kim yönetirse yönetsin, bizi tehdit edecek bu balistik füzelere sahip olmayacaklar” yanıtını verdi. Rubio, İsrail'in İran'da bir okulu hedef almasına yönelik bir soruyu ise kendilerinin kasıtlı olarak sivilleri hedef almadıklarını ancak İran'ın sivilleri hedef aldığını savunarak yanıtladı.

Kaynak: DHA

