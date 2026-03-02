Kuveyt: ABD’ye ait birkaç savaş uçağı düştü

Kuveyt, ABD’ye ait birkaç savaş uçağının sabah saatlerinde düştüğünü ve tüm mürettebatın sağ kurtulduğunu bildirdi.
Kuveyt ordusunun, sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan'ın ifadelerine yer verildi. El-Atvan, "Bu sabah birkaç ABD savaş uçağı düştü ve mürettebatın tümü sağ kurtuldu” açıklamasında bulundu.
Yetkililerin gerekli prosedürleri uyguladığı belirtilen açıklamada, ABD'li mürettebatın gerekli tıbbi bakımın sağlanması amacıyla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
