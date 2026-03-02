GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Pakistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Pakistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Pakistan’ın Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis, itidal çağrısı yaparak, kamu mallarının korunmasının bütün vatandaşların sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Bölgedeki tüm yabancı turistlerin güvenli alanlara tahliye edildiği ve bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı aktarıldı. Gilgit-Baltistan bölgesindeki mağazalar, pazar yerleri ve iş merkezlerinin ise kapalı kaldığı belirtildi.

Pakistan'da dün başlayan protestolarda 24 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: DHA

