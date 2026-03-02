GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İran: Natanz nükleer tesisi vuruldu
İran’ın Birleşmiş Milletler nükleer gözlem örgütü nezdindeki büyükelçisi Reza Najafi, Natanz’daki nükleer tesisin vurulduğunu bildirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlem örgütü nezdindeki büyükelçisi Reza Najafi, Natanz'daki kapsamlı nükleer tesisinin dün ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları sırasında vurulduğunu açıkladı. Najafi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 35 üyeli yönetim kurulu toplantısında gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Dün yine İran'ın barışçıl ve güvenli nükleer tesislerine saldırdılar” dedi.

Saldırıda hangi bölgelerin hedef alındığına yönelik soruyu yanıtlayan Najafi, vurulan yerin ‘Natanz' olduğunu teyit etti.

‘RADYASYON ARTIŞI TESPİT EDİLMEDİ'

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, IAEA'nın, İran'daki ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, bölgesel güvenlik izleme ağının alarma geçirildiğini söyledi. Grossi, "Şu ana kadar İran'a komşu ülkelerde normal seviyelerin üzerinde bir radyasyon artışı tespit edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Grossi, İran ve bölgede saldırıya maruz kalan diğer birçok ülkenin, faal nükleer santrallere sahip olduğunu hatırlatarak, bu durumun da nükleer güvenliğe yönelik tehdidi artırdığına dikkati çekti. Grossi, "Nükleer tesislere yönelik silahlı saldırıların asla düzenlenmemesi gerektiğini ve saldırıya uğrayan ülkenin sınırları içinde ve ötesinde ciddi sonuçlara yol açabilecek radyoaktif sızıntılara neden olabileceğini belirten geçmiş genel konferans kararlarını bir kez daha hatırlatmak isterim” diye konuştu.

Kaynak: DHA

