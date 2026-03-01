Donald Trump: Operasyon 4 hafta sürebilir

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı operasyonlar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların dört hafta kadar devam edebileceğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyon devam ediyor.

İlk dalga saldırılarda İran'ın siyasi ve askeri lider kadrosunun vurulduğu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

İran ise saldırılara balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık veriyor.

Tel Aviv başta olmak üzere bazı bölge ülkeleri ve ABD üslerinin hedef alındığı, birçok noktada hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve siren seslerinin duyulduğu bildirildi.

TRUMP: SALDIRILAR 4 HAFTA KADAR SÜREBİLİR

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki yeni liderlikten temas talebi geldiğini açıkladı.

Operasyon sırasında ABD tarafında üç askerin hayatını kaybettiği, bazı askerlerin de yaralandığı açıklandı. Trump, yaşanan kayıpları "savaşın ağır bedeli” olarak nitelendirdi.

Trump, saldırıların süresine dair de bilgi verdi.

Yaptığı açıklamada Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta kadar sürebileceğini söyledi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi