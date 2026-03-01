“ChatGPT’yi silin“ çağrısı başladı: İşte nedeni

Sosyal medyada başlatılan ChatGPT boykotu akabinde adeta dijital bir göç başladı. Milyonlarca kullanıcı ChatGPT’yi silip yerine alternatif uygulamaları indiriyor. İşte sebebi ve kullanıcıların yeni adresi...
Dünyanın en popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT, boykot ediliyor.
"Cancel ChatGPT" boykotu, sosyal medyada milyonlara ulaştı.
"ChatGPT'yi silin" etiketi ile gelen paylaşımlar, kullanıcıları harekete geçirdi.
ChatGPT kullanıcıları adeta dijital bir göç yaşatırken sebebi ise merak konusu oldu. Gözler kurucu şirketi OpenAI'ye çevrilirken detaylar da belli oldu.
İŞTE NEDENİ
OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman'ın ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) ile bakanlığın gizli ağına teknoloji sağlanmasına yönelik bir anlaşma imzaladığı yönündeki açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Eleştiriler artarken, Türkiye'den ve dünyadan binlerce ChatGPT kullanıcısı sosyal medya paylaşımlarında aboneliklerini iptal ettiklerini açıkladı.
ÜNLÜLER DE SİLDİ
Pop müzik yıldızı Katy Perry de X platformunda ChatGPT ile "işinin bittiğini" belirterek Claude'a abone olduğunu gösteren bir ekran fotoğrafı paylaştı.
CEO Sam Altman, sözleşmenin otonom silahları ve kitlesel gözetimi yasaklayan sert güvenlik maddeleri içerdiğini belirterek eleştirilere yanıt verse de etkili olmadı.
YENİ ADRES: CLAUDE
Kullanıcılar ise Anthropic'in geliştirdiği Claude isimli yapay zeka uygulamasına yöneldiklerini duyurdu.
