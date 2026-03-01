İstiklal Harbi’ne katılan Nezahat Onbaşı, kaç yaşında onbaşılığa terfi etmiştir?
Türk Kurtuluş Savaşı'nın simge isimlerinden biri olan Nezahat Onbaşı, küçük yaşına rağmen cephede gösterdiği cesaretle tarihe geçmiştir. Babası Albay Hafız Halit Bey'in yanında cephede bulunan Nezahat, askerlerin moral kaynağı olmuştur.
Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği kahramanlık nedeniyle rütbe alan Nezahat, henüz 12 yaşındayken onbaşılığa terfi etmiştir. Bu yönüyle Türk tarihinde rütbe alan en genç isimlerden biri olarak anılmaktadır.
