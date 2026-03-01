Türk dilinin en popüler ve söylenmesi en zor tekerlemelerinden biri olan bu ifade, kelime oyunlarıyla diksiyon becerisini ölçmek için sıklıkla kullanılır.

"Bir berber bir berbere ..." ile başlayan tekerlemenin tamamında kaç tane "berber" kelimesi vardır?

Tekerlemenin en yaygın ve tam versiyonu şu şekildedir: "Bir berber bir berbere, 'Bre berber, gel beraber bir berber dükkânı açalım' demiş." Bu cümle yapısı incelendiğinde, tekerleme içerisinde toplamda 4 kez "berber" kelimesinin geçtiği görülmektedir. Bazı çok daha uzun ve bölgesel varyasyonları olsa da, genel kabul görmüş ve bilinen kalıbı budur.

Cevap: 4

