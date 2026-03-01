Geleneksel Türk çay kültüründe oldukça yaygın olan bu tasarımın merkezindeki kırmızı desenler, aslında çayın görsel kalitesini artırmak için kurgulanmış bir optik hiledir.
"Acem tabağı" olarak bilinen kırmızı desenli çay tabaklarının asıl kullanım amacı nedir?
Bu tabakların ortasındaki kırmızı desenlerin temel amacı, bardağın içindeki çayın rengini yansıma yoluyla olduğundan daha koyu ve demli göstermektir. Özellikle kıraathanelerde ve çay ocaklarında tercih edilmesinin sebebi, az demli (açık) çayın bile bu kırmızı desenlerin yansımasıyla "tavşan kanı" görünümüne kavuşmasını sağlamasıdır. Ayrıca bu desenler, bardağın tabandaki pürüzlü kısımlarının görünmesini de engeller.
Cevap: Çayın rengini daha koyu ve demli göstermek
Kaynak: Haber Merkezi