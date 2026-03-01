GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Hangisi, eser kahramanının yardımcısı değildir?

Hangisi, eser kahramanının yardımcısı değildir?

Dünya edebiyatının en ikonik ikililerini incelediğimizde, kahramanların yanındaki yardımcı karakterler hikayenin gidişatını ve derinliğini belirleyen en önemli unsurlardır.

Hangisi, eser kahramanının yardımcısı değildir?

Eserler ve karakter eşleşmelerini analiz ettiğimizde:

  • Sherlock Holmes ve Dr. Watson: Sir Arthur Conan Doyle'un eserlerinde ayrılmaz bir ikilidir.

  • Robinson Crusoe ve Cuma: Daniel Defoe'nun romanında Robinson'un adadaki en yakın dostu ve yardımcısıdır.

  • Don Kişot ve Sancho Panza: Miguel de Cervantes'in ölümsüz eserinde şövalye ve sadık seyisidir.

  • Tom Sawyer ve Svetlova: Mark Twain'in "Tom Sawyer'ın Maceraları" kitabında Tom'un arkadaşı Huckleberry Finn veya sevdiği kız Becky Thatcher'dır. Svetlova ise Dostoyevski'nin "Karamazov Kardeşler" romanındaki (Grushenka olarak da bilinen) bir karakterdir ve Tom Sawyer ile bir ilgisi yoktur.

Cevap: Tom Sawyer-Svetlova

