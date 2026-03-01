Türk gelenek ve göreneklerinde kına gecesinin en önemli seremonilerinden biri olan gelinin elini açmaması durumu, sembolik bir "pazarlık" ve bereket ritüelidir.

Kına gecesinde geline kına yakılırken gelinin elini açmaması neyi ifade eder?

Gelin adayının avucunu sıkıca kapatması, geleneksel olarak "kaynana hediyesi" (gelin avucu) beklentisini ifade eder. Kına yakacak olan kişi "Gelin elini açmıyor" dediğinde, kayınvalide gelinin avucuna bir adet tam altın veya değerli bir takı bırakır. Bu durum, gelinin yeni ailesi tarafından değer gördüğünün, ailenin varlıklı ve eli açık olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir. Aynı zamanda gelinin baba evinden ayrılırken yeni evine "kısmet ve bereketle" gitmesini sembolize eder.

Cevap: Kayınvalideden hediye (altın) beklentisi ve bereket

