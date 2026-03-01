GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Kına gecesinde geline kına yakılırken gelinin elini açmaması neyi ifade eder?

- Güncelleme Tarihi:

Kına gecesinde geline kına yakılırken gelinin elini açmaması neyi ifade eder?

Türk gelenek ve göreneklerinde kına gecesinin en önemli seremonilerinden biri olan gelinin elini açmaması durumu, sembolik bir "pazarlık" ve bereket ritüelidir.

Kına gecesinde geline kına yakılırken gelinin elini açmaması neyi ifade eder?

Gelin adayının avucunu sıkıca kapatması, geleneksel olarak "kaynana hediyesi" (gelin avucu) beklentisini ifade eder. Kına yakacak olan kişi "Gelin elini açmıyor" dediğinde, kayınvalide gelinin avucuna bir adet tam altın veya değerli bir takı bırakır. Bu durum, gelinin yeni ailesi tarafından değer gördüğünün, ailenin varlıklı ve eli açık olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir. Aynı zamanda gelinin baba evinden ayrılırken yeni evine "kısmet ve bereketle" gitmesini sembolize eder.

Cevap: Kayınvalideden hediye (altın) beklentisi ve bereket

Kaynak: Haber Merkezi

