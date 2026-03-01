Dünyanın en büyük adası olan bu bölge, üzerini kaplayan devasa buz tabakalarına rağmen isimlendirilme sürecinde oldukça stratejik ve ilgi çekici bir hikâyeye konu olmuştur.

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan Grönland'ın kelime anlamı nedir?

Grönland kelimesi, Eski Nors dilindeki "Grønland" sözcüğünden gelir ve birebir çevirisi "Yeşil Ülke" (Greenland) anlamına gelir. Adaya bu ismin, 10. yüzyılda oraya yerleşen Viking lideri Kızıl Erik (Erik the Red) tarafından verildiği bilinmektedir. Buzlarla kaplı bu kara parçasına "Yeşil Ülke" denmesinin sebebi ise tamamen bir pazarlama stratejisidir; Kızıl Erik, ismin cazibesiyle daha fazla insanı adaya yerleşmeye ikna etmeyi amaçlamıştır.

Cevap: Yeşil Ülke

Kaynak: Haber Merkezi