YAŞAM Haberleri

Şu an içinde bulunduğumuz çağın adı nedir? Beyaz’la Joker

- Güncelleme Tarihi:

Şu an içinde bulunduğumuz çağın adı nedir? Beyaz’la Joker
100 Bin TL’lik Soru soruldu. Soru ve cevabı...

İçinde bulunduğumuz çağ, genel kabul gören tarihsel sınıflandırmaya göre Yeni Çağ'ın devamı niteliğinde olan Yakın Çağ'dır.

 Yakın Çağ Nedir?

Başlangıcı: 1789 Fransız İhtilali

Süre: 1789'dan günümüze kadar

Belirleyici özellikler:

Sanayi Devrimi ve teknolojik dönüşüm

Ulus-devletlerin ortaya çıkışı

Demokrasi ve insan hakları kavramlarının gelişimi

Dünya savaşları ve küreselleşme

Ancak disipline göre farklı adlandırmalar da yapılır:

Tarihsel dönemleme açısından: Yakın Çağ

Sosyolojik açıdan: Modern Çağ / Geç Modernite

Teknolojik bağlamda: Dijital Çağ veya Bilgi Çağı

Kaynak: Haber Merkezi

