Bozkır Belediye Başkanı Karabulut iftar programına katıldı

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünü yaşatmak amacıyla Bağyurdu Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Bağyurdu Köyü'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Karabulut, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren ruhuna vurgu yaptı. İftar programında hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabulut, bu tür buluşmaların gönül bağlarını pekiştirdiğini ifade etti.

Programda konuşan Başkan Karabulut, "Bizleri bir araya getiren sadece ekmeğimizi paylaşmak değil, aynı toprağın evlatları olmanın verdiği güçlü gönül bağıdır. Bu mübarek günlerde hemşehrilerimizin sofrasına konuk olmak bizim için büyük bir onurdur,” dedi.

Başkan Karabulut, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Bağyurdu Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Mehmet Görür ve vakıf yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere, mutfakta emek veren ve misafirleri güler yüzle karşılayan tüm Bağyurdu Köyü sakinlerine teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Karabulut, "Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bayrama da kavuştursun,” ifadelerini kullandı.

(Ali Asım Erdem)