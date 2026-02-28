Meyve türlerini doğru sınıflandırmak hem botanik hem de beslenme açısından önemlidir. Bazı meyveler görünüş olarak benzer olsa da farklı ailelere aittir.

Hangisi gülgiller ailesinden değildir?

Mandalina

Armut

Çilek

Böğürtlen

Gülgiller (Rosaceae) ailesi, armut, çilek ve böğürtlen gibi meyveleri içerir. Ancak mandalina, narenciye grubuna ait olup rutaceae familyasındandır ve gülgillerden değildir.

Cevap: Mandalina