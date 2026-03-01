ABD Başkanı Trump: İran dini lideri Ali Hamaney öldürüldü!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü’’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in akıbetine ilişkin açıklama yaptı.



"Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü'' diyen Trump, "Bu yalnızca İran halkı için değil, aynı zamanda Hamaney ve onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen ya da sakat bırakılan tüm büyük Amerikalılar ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar için de bir adalettir.



İstihbaratımızdan ve son derece gelişmiş takip sistemlerimizden kaçamadı ve İsrail ile yakın iş birliği içinde yürütülen operasyon sayesinde ne o ne de onunla birlikte öldürülen diğer liderler hiçbir şey yapabildi" ifadelerini kullandı.



Trump, açıklamasında, "Bu, İran halkının ülkelerini geri alması için tek ve en büyük fırsattır. İran Devrim Muhafızları Ordusu ve diğer güvenlik ile polis güçlerinin birçoğunun artık savaşmak istemediğini ve bizden dokunulmazlık talep ettiğini duyuyoruz. Dün gece söylediğim gibi, ‘Şimdi dokunulmazlık alabilirler, sonra ise yalnızca ölüm!'. Umarım İran Devrim Muhafızları Ordusu ve polis güçleri barışçıl şekilde İranlı vatanseverlerle birleşir ve ülkeyi hak ettiği büyüklüğe geri döndürmek için birlikte çalışır. Bu sürecin yakında başlaması gerekir. Çünkü yalnızca Hamaney'in ölümü değil, ülke de sadece bir gün içinde büyük ölçüde yıkılmış, hatta harap olmuştur. Bununla birlikte şiddetli ve nokta atışı bombardıman, Orta Doğu'da ve hatta dünyada barışı sağlama hedefimize ulaşana kadar hafta boyunca ya da gerektiği sürece kesintisiz devam edecektir" açıklamasının yaptı.





Kaynak: İHA