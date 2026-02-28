Rüşvet soruşturması! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı. Özcan dahil 13 kişinin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, jandarma tarafından gözaltına alındı. Özcan, gözaltı işlemini sosyal medya hesabından duyurdu. "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım.” ifadelerini paylaşan Belediye Başkanı Özcan, "Bu benim için bir onurdur." dedi.
13 GÖZALTI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan resmi açıklama yapılmazken NTV'nin edindiği bilgilere göre, Özcan'ın da aralarında olduğu 13 şüpheli rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
TANJU ÖZCAN KİMDİR?
12 Aralık 1973'te Bolu'da doğan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor
Yöneticiliği görevlerinde bulunan Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”