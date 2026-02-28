Rüşvet soruşturması! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı. Özcan dahil 13 kişinin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, jandarma tarafından gözaltına alındı. Özcan, gözaltı işlemini sosyal medya hesabından duyurdu. "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım.” ifadelerini paylaşan Belediye Başkanı Özcan, "Bu benim için bir onurdur." dedi.

13 GÖZALTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan resmi açıklama yapılmazken NTV'nin edindiği bilgilere göre, Özcan'ın da aralarında olduğu 13 şüpheli rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

12 Aralık 1973'te Bolu'da doğan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor

Yöneticiliği görevlerinde bulunan Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır.

