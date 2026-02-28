Bakan duyurdu! Çalışmada sona yaklaşıldı: 15 yaş altına yasak geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte yürütülen çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haberleşme sektörü temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

Uraloğlu konuşmasında, çocukların dijital dünyada yalnız bırakılmaması uyarısında bulundu. Bakan Uraloğlu "Ekranların cazibesi karşısında onların küçük kalplerini yapay zekanın ürettiği sahte gerçekliklere, yalan dolan içeriklere teslim etmemeliyiz. Yapay zeka gibi bir teknolojiyle çok daha gerçekçi hazırlanabilen içerikler karşısında bilinçli seçimler yapmayı öğretelim” dedi.

"DENETİMLERİ DAHA SIKLAŞTIRACAĞIZ”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte yürütülen çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindiğini belirten Uraloğlu şunları kaydetti: "Bu noktada zaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte koordineli olarak çalıştığımız çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde de sona gelindi. İlerleyen günlerde kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak. Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına da geçilecek. Biz de bu hususta internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını arttıracağız ve denetimleri daha da sıklaştıracağız. Evlatlarımızı korumaktan kimse bizi alıkoyamaz, koyamayacaktır."

"TÜRKSAT 7A İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Haberleşme uydularının hayatın her alanında kritik rol oynadığını vurgulayan Uraloğlu, "Uydu teknolojileri de bizim için bir bağımsızlık ve sürdürülebilirlik meselesidir. Haberleşme uyduları, bugün sadece yayıncılıkta değil; afet anlarında iletişimin kesintisiz devamından kamu hizmetlerinin hiçbir aksaklık olmadan sürdürülmesine, savunma altyapılarından tarımsal üretime kadar hayatın her alanında kritik rol oynamaktadır. Bildiğiniz üzere yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı geçtiğimiz yıl hizmete aldık. TÜRKSAT 6A'nın ardından, şimdi de TÜRKSAT 7A için kolları sıvadık. Biliyoruz ki bir ülkenin haberleşme sistemleri ne kadar kapsayıcı, hızlı ve dirençliyse; dijitalleşme kapasitesi de o ölçüde yüksektir. Bu anlayışla biz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yalnızca karayolları, havayolları, demiryolları ve limanlar inşa etmiyoruz; aynı zamanda bilgi otobanları kuruyoruz" diye konuştu.

