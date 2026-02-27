Konya’da 9 doktora dava açıldı!

Konya’da usulsüz yazıkları reçeteleri fatura ederek kamuyu zarara uğrattıkları ileri sürülen 9 doktor hakkında dava açıldı. Doktorların ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 31’er yıl 6’şar aya kadar hapisleri istendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, bazı doktorların usulsüz reçete düzenleyerek kamu kurumlarını zarara uğrattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde reçetelerin hem yazım hem de faturalandırma sürecinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği öne sürüldü.

HASTALAR MUAYENE EDİLMEDEN REÇETE YAZILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2015-2020 yılları arasında 9 doktorun hastaları muayene etmeden reçete yazdığı belirlendi. İddiaya göre reçeteler, bir eczane işletmecisi ya da çalışanlarının talebi üzerine düzenlendi.

Adlarına reçete yazıldığı tespit edilen 12 mağdurdan bazılarının, söz konusu doktorları tanımadıklarını ve kendi adlarına yazılan ilaçları almadıklarını ya da kullanmadıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

31 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

SABAH'ta yer alan habere göre; Soruşturmanın tamamlanmasının ardından doktorlar hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve "resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan 4 doktorun, oluştuğu belirtilen kamu zararını karşılamaları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmaları istendi.

YARGILAMA SÜRÜYOR

Hazırlanan iddianamede, reçetelerin kuruma fatura edilmesine rağmen hasta veya hasta yakınlarına hiç teslim edilmediği ya da eksik teslim edildiği ifade edildi. Doktorların gerçeğe aykırı reçeteler düzenleyerek kamu zararına neden oldukları belirtildi.

Sanık doktorların yargılamasının Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi