SOBE Vakfı’ndan kültürel mirasta kapsayıcı adım: “İNCLUSION’’ projesi tamamlandı

Özel gereksinimli bireylerin kültürel mirasa erişimini dijital hikâyeler aracılığıyla güçlendirmeyi hedefleyen “İNCLUSION: Kültürel Miras İçin Kapsayıcı Dijital Hikaye Anlatıcılığı” (Inclusive Digital Storytelling for Cultural Heritage) projesi, yürütülen kapsamlı çalışmaların ardından başarıyla tamamlandı.

Erasmus+ programı tarafından desteklenen proje; Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Anadolu Üniversitesi, Artifactory (Yunanistan), Balkan Museum Network (Bosna-Hersek) ve SEALS (Hollanda) ortaklığında gerçekleştirildi. Ankara, Saraybosna ve Amsterdam'da gerçekleştirilen uluslararası toplantılar ve araştırma evreleriyle olgunlaştırılan proje kapsamında, kültürel öğelerin özel gereksinimli bireyler için dijital öykülerle nasıl daha erişilebilir kılınabileceğine dair alanında ilk olma özelliği taşıyan bir çalışma ortaya konuldu ve bir politika önerisi geliştirildi.

Saha Çalışmaları ve Kullanıcı Deneyimi

Proje sürecinde SOBE, çalışmanın daha etkili olması amacıyla deneysel saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Otizmli bireyler ve aileleriyle birlikte Çatalhöyük ve Konya Arkeoloji Müzesi'ne düzenlenen ziyaretlerde, katılımcıların görüşleri ile müze çalışanları ve müzedeki materyallerle etkileşimleri gözlemlenerek doğrudan raporlandı.

Elde edilen geri bildirimler doğrultusunda dijital hikâyeler, özel gereksinimli bireylerin bilişsel ve duyusal ihtiyaçlarına göre revize edildi. Böylece kapsayıcılık ilkesi, hedef kitlenin doğrudan katılımıyla şekillendirildi.

Uluslararası Kapanış Konferansı

Projenin nihai sonuçları ve akademik çıktıları, 10 Ocak tarihinde TÜBA başkanlığında Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası kapanış konferansı ile kamuoyuna duyuruldu. Konferansta, kültürel miras alanında bilimsel bilgi ile politika ve uygulama arasındaki etkileşimi güçlendirmeye yönelik değerlendirmeler yapıldı.

SOBE Vakfı adına sunulan iki bildiri, projenin özel eğitim ve müze pedagojisi alanındaki yenilikçi yaklaşımını akademik dünyaya aktardı.

Hikayeler Paylaşıma Açılacak

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, vakfın vizyonunun yalnızca otizmli bireylere eğitim vermekle sınırlı olmadığını belirterek, özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını iyileştiren politikalar üreten ve uluslararası iş birlikleri geliştiren bir kurum olduklarını ifade etti. İNCLUSION projesiyle, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayatın her alanında, özellikle kültürel mirasa erişimde daha görünür olmalarının hedeflendiğini vurguladı.

Proje Yürütücüsü Dr. Ümit Savaş Taşkesen ise, farklı disiplinlerden gelen ortaklarla yürütülen iş birliğinin hem akademik hem uygulama düzeyinde önemli kazanımlar sağladığını belirtti ve elde edilen çıktılarının ilerleyen süreçte hayata geçirilecek yeni projeler için güçlü bir temel oluşturacağını ifade etti.

Sürecin tamamlanmasının ardından proje kapsamında geliştirilen kapsayıcı dijital hikayeler ve eğitim materyallerinin geniş kitlelerin kullanımına sunulacağı bildirildi. Bu çıktılarla birlikte kültür profesyonellerine yönelik yeni bir istihdam alanı oluşturulması ve müzelerin herkes için daha erişilebilir hale gelmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

(Ali Asım Erdem)