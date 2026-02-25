Karataylı futbolcuya milli takım daveti

Karatay Belediyespor Kulübü bünyesinde başarılı bir performans sergileyen Kick Boks Takımı sporcuları, Türkiye Kick Boks İl Seçmeleri’nde kazandığı 4 madalya ile önemli dereceler elde etti. U14 Futbol Takımının başarılı oyuncularından Seyit Ali Taşkıran ise milli takım seçmeleri için davet aldı.

Karatay Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kick Boks İl Seçmelerinde gösterdiği mücadele ile dikkat çekti. Karataylı sporcular, farklı kategorilerde Konya'yı en iyi şekilde temsil edebilmek için yarıştı.



Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 16-18 Şubat 2026 tarihleri arasında Konya Veledromu'nda düzenlenen müsabakalara 21 farklı kulüpten 296 sporcunun katılım sağladığı organizasyonda, 4 farklı sporcu gençler ve büyükler kategorisinde Karatay Belediyespor'u gururlandırdı.



Karatay Belediyespor Kick Boks Takımı sporcularından Büyük Erkekler 60 Kilogram Low Rick kategorisinde mücadele eden Muhammet Furkan Karagöz ve Genç Erkekler 51 Kilogram Full Contact kategorisinde yarışan Ahmet Hakan Göksel, müsabakaları birinci olarak tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.



Genç Erkekler Full Contact 90 Kilogramda ilçeyi temsil eden Karataylı sporcu Abdülsamed Acar ise ikinci olma başarısı göstererek gümüş madalya kazandı. Bir diğer başarılı sporcu Uğur Ali Göksel de Genç Erkekler Full Contact 51 Kilogramda üçüncü olarak seçmeleri bronz madalya ile tamamladı.







U14 FUTBOL TAKIMININ YILDIZINA MİLLİ DAVET



Karatay Belediyespor Kulübü Futbol Takımları, farklı liglerde sergilediği başarılı performansla öne çıktı. U14 Gelişim Ligi'nde grup liderliği elde edilirken, U15 takımı Türkiye Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı. U16 ekibi Konya Şampiyonu olarak bir üst organizasyona adını yazdırdı. A Takım ise 1. Amatör Küme'de sezon bitimine haftalar kala play-off oynamayı garantileyerek şampiyonluk yolundaki iddiasını göstermiş oldu. Bu tablo, altyapıya yapılan yatırımlarının meyvesinin sahada güçlü bir şekilde toplandığını gösterdi.



U14 Gelişim Ligi'nde mücadele eden Karatay Belediyespor U14 Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Seyit Ali Taşkıran ise göstermiş olduğu performansla milli takım yolunda önemli bir adım attı. Karataylı başarılı stoper, 2 kademe milli takım seçmeleri için Antalya'ya davet edildi. Bu gelişme, Karatay'ın futboldaki disiplinli çalışması ve sporcuların azmi ile altyapıdan A takım seviyesine kadar farklı yaş gruplarında Konya'yı başarıyla temsil ettiğini ortaya koydu.



KILCA: KULÜBÜMÜZ BAŞARILARINA HER GÜN YENİLERİNİ EKLİYOR



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, genç sporcuların elde ettiği başarıların gelecek adına umut verici olduğunu belirterek emeği geçen sporcu, antrenör ve aileleri kutladı.



Karataylı sporcuların mücadele ettikleri tüm müsabakalarda zirvede yer almak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyleyen Kılca, "Kick Boks takımımız, ilimizde düzenlenen seçmelerde 4 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Seçmelerde elde edilen bu başarı, diğer organizasyonlar için de daha büyük başarıların hazırlayıcısı olacaktır. Bununla beraber milli takım seçmeleri için davet alan başarılı sporcumuz Seyit Ali Taşkıran'a da başarılar diliyorum. Sporcumuzun ay-yıldızlı formamızı en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin sportif başarıya giden tüm adımlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu