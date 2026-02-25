GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,96
EURO
51,77
STERLİN
59,47
GRAM
7.436,08
ÇEYREK
12.271,44
YARIM ALTIN
24.461,08
CUMHURİYET ALTINI
48.713,91
KONYA Haberleri

Konya’da 83 yaşındaki hastaya “özel operasyonla’’ kalp kapağı müdahalesi!

Konya’da 83 yaşındaki hastaya “özel operasyonla’’ kalp kapağı müdahalesi!
Konya’da kalp kapak yetmezliğine bağlı rahatsızlıkları artan 83 yaşındaki hasta, şikayetlerine son vermek için kasıktan girilerek gerçekleştirilen özellikli işlemle tedavi edildi.

Yüksek riskli kalp hastası görülen Melek Yıldız, kalbin sağ tarafında yer alan triküspit kapağındaki fonksiyon kaybına bağlı bacak ve karnında ileri derecede şişlik gelişmesi nedeniyle hastaneye başvurdu.

İki yıldır uygulanan ilaç tedavisine rağmen şikayeti geçmeyen hastanın karaciğer fonksiyon bozukluğuna bağlı şikayetleri daha da arttı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Yıldız, cerrahi müdahale yüksek risk taşıması nedeniyle alternatif tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirildi.

Üniversitenin Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Alsancak, hastaya kapalı anjiyografik tedavi yöntemi olan işlemi başarıyla gerçekleştirdi.

Açık kalp ameliyatı için yüksek riskli kabul edilen hasta, kasık toplardamarından girilerek yapılan yöntemle rahat nefes almaya başladı, vücudunda bulunan şişliklerde hızlı düzelme izlendi.

"Bu operasyon Türkiye'de çok sık yapılan bir şey değil"

Operasyonun detaylarını paylaşan Doç. Dr. Alsancak, hastanın daha önce şiddetli kalp kapak hastalığı ve yaygın ödem nedeniyle ameliyat önerisi aldığını ancak mevcut klinik durumu nedeniyle açık cerrahinin uygun görülmediğini söyledi.

Hastayı yaklaşık iki yıldır takip ettiklerini anlatan Alsancak, şunları kaydetti:

"Teyze için özel bir operasyon yapmaya karar verdik. Bu operasyon Türkiye'de çok sık yapılan bir şey değil. Biz hastayla bunu paylaştık. Vücudun üst toplar damarıyla alt toplar damarına kapaklı stent yerleştirip tricValve dediğimiz işlemi yaptık. Bu işlemdeki amacımız kalbin iş yükünü azaltmak. Karaciğerdeki yüksek basıncı azaltarak hastanın şişliklerini gidermeye yönelik bir işlem. Hafif uyutarak, genel anestezi almadan yaklaşık yarım saat süren işlemle hastayı sağlıklı şekilde çıkardık. İşlem sonrasında hızlı bir yanıt aldık. Vücudundaki şişlikler gerilemeye başladı. Bu işlemi yapmadığımızda hastanın beklenen yaşam süresi çok ciddi şekilde kısalacaktı. Rahatlamasını bekliyoruz. Genellikle işlemden 3-4 gün sonra hastayı taburcu ediyoruz."

"Sabaha kadar yatamıyordum, şimdi iyiyim"

Melek Yıldız ise işlem öncesi günlük yaşamını sürdürmekte zorlandığını belirterek, "Önceden eğilemiyordum. Yerden bir şey alamıyordum. Karnımda devamlı şişkinlik oluyordu. Defalarca hastaneye gittim, Yakup Bey ilgilendi, Allah razı olsun. Eskisi gibi değilim. Karnımdaki şişlik gün gün inecek inşallah. Sabaha kadar yatamıyordum, şimdi iyiyim." dedi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER