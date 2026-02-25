GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Feci motosiklet kazası: 16 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti!

Feci motosiklet kazası: 16 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybetti!
Mersin’in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Alata Mahallesi'nde meydana geldi. S.U. idaresindeki 34 BLD 065 plakalı hafif ticari araç ile Defne Su Çelik'in kullandığı 33 BDA 916 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Defne Su Çelik ile arkasında yolcu olarak bulunan H.S.K. asfalt zemine savruldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan H.S.K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Turizm Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Defne Su Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü S.U. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

