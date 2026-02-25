GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,95
EURO
51,88
STERLİN
59,50
GRAM
7.490,38
ÇEYREK
12.361,18
YARIM ALTIN
24.639,94
CUMHURİYET ALTINI
49.070,12
GÜNCEL Haberleri

F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı

- Güncelleme Tarihi:

F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı
Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı, bir pilot şehit oldu

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının kaza anına ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Gece otoyolda ilerleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağın yere çakıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Balıkesir'de bir pilotun şehit olduğu F-16 savaş uçağı kazasının yaşandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

KAZA ANI KAMERADA: PATLAMA GÖRÜNTÜLENDİ

Otoyolda ilerleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağın büyük bir gürültünün ardından patlamayla yere çakıldığı görüldü.

Görüntülerde, otoyolda ilerleyen araçtaki vatandaşların gökyüzündeki patlamayı fark ederek büyük şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

Patlama anına şahitlik eden vatandaşlardan birinin, "Şimşek mi çarptı? Oha! Bir şey düştü buraya." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Uçağın düşüşüyle birlikte çevrenin aydınlandığı ve büyük bir alev topunun oluştuğu görüntülere yansıyor.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 00.50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Uçağın İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştüğü öğrenildi.

Otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken uçak kazası sebebiyle otoyol, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.     

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER