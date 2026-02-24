GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü 3 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü 3 yaralı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çınar ilçesi Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği belirtilerek, "Kazada, araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir. Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

