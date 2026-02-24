AK Parti Konya İl Başkanı Özgökçen STK ve meslek odası başkanlarıyla iftarda buluştu
AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, sivil toplum kuruluşları ve meslek odası başkanlarıyla iftar programında buluştu.
AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya'daki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanlarıyla iftar programında bir araya geldi.
İftar programına ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve meslek odası başkanı katıldı. Programda, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sunan çalışmalar ele alınırken, birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.
İl Başkanı Özgökçen, iftar buluşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, Konya'nın her köşesine emek veren ve fikir üreten isimlerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”