Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları yayınlandı
- Güncelleme Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu, 23. haftanın sona ermesinin ardından karşılaşmaların VAR görüntülerini açıkladı.
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'un sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede iptal edilen gol büyük tartışma yaratmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu ise karşılaşmaya ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.
Leroy Sane'nin iptal edilen golü
Yapılan paylaşımda Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında sarı-kırmızılıların iptal edilen golünün VAR konuşmaları açıklandı.
- VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: "Tamam."
- VAR: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: "Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?
- VAR: Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: "Tamam. Gördüm."
- Atilla Karaoğlan: "93 numaralı oyuncu ofsayt. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor.
- Atilla Karaoğlan: "Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var.
- Atilla Karaoğlan: "Rakibe etkisi var.
- Atilla Karaoğlan: "Golü iptal ediyorum. Ofsayt ile başlıyorum."
- VAR: Doğrudur, tamamdır.
İşte Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasına ait VAR kayıtları:
