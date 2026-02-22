GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor’dan futbolcusu Deniz Türüç’e destek mesajı geldi!

Bekir Turan
İnternet editörü

Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’dan futbolcusu Deniz Türüç’e destek mesajı geldi!
Tümosan Konyaspor, Deniz Türüç’ün evladının ağır bir sağlık sürecinden geçtiğini açıkladığı paylaşımının ardından kamuoyuna destek mesajı yayımladı.

Konyasporlu Deniz Türüç Konyaspor Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulunmuştu. Duygulu anlar yaşanan basın toplantısında oğlunun ağır bir hastalık geçirdiğini belirten Deniz Türüç tüm sevenlerinden dua istemişti. Yeşil-beyazlı kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, futbolcunun sahadaki mücadelesi kadar ailesine olan bağlılığının da örnek teşkil ettiği vurgulandı. Tümosan Konyaspor ailesi olarak, Türüç'ün bu zor süreçte yanında olduklarını belirten yetkililer, kulübün hem maddi hem manevi her türlü desteği sağlayacağını ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Sayın Deniz Türüç, Galatasaray karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada evladının ağır bir sağlık sürecinden geçtiğini kamuoyuyla paylaşmıştır. Tümosan Konyaspor ailesi olarak, bu durumdan haberdar idik. Sahadaki mücadelesi kadar ailesine olan bağlılığıyla da örnek olan futbolcumuzun bu zorlu süreçte yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Kulübümüz, Deniz Türüç'ün evladının sağlık sürecini yakından takip edecek, hem maddi hem manevi her türlü desteği sağlamaya çalışacaktır. Kıymetli evladımıza Yüce Allah'tan acil şifalar diliyor; Sayın Deniz Türüç ve ailesine sabır, güç diliyoruz."

(Bekir Turan)

