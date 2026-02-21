GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Balkondan düşen müdür yardımcısı öldü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, İslamdağ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emrah Uflaz (42), evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5'inci kattaki evinin balkonundayken dengesini kaybeden, İslamdağ Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emrah Uflaz, zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Uflaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emrah Uflaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Emrah Uflaz'ın ölümü, görev yaptığı okul başta olmak üzere eğitim camiasını ve sevenlerini üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

