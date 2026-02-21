GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek

Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
Baharın habercisi kabul edilen ve sıcaklığın artışını simgeleyen “cemre“nin ikincisi, 26-27 Şubat’ta suya düşecek.

Doğanın uyanışını müjdeleyen "cemre" düşme takviminde ikinci aşamaya gelindi. 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşen ilk cemrenin ardından, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suyla buluşacak.

Halk inanışında "kor halindeki ateş" anlamına gelen ve ısınmayı temsil eden cemrenin suya düşmesiyle birlikte, su sıcaklıklarının artması ve buzların çözülme sürecinin hızlanması bekleniyor.

Üçüncü durak toprak

Cemrelerin düşme aralığı yedişer gün olarak kabul ediliyor. Havaya ve suya düşen cemrelerin ardından, üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından tarımsal faaliyetlerin hızlanması ve baharın tam anlamıyla gelmesi bekleniyor.

Cemre nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan cemre, "kor" ve "ateş" anlamına geliyor. Halk takviminde kıştan bahara geçişin sembolü olan cemre, Anadolu'da yüzyıllardır süregelen bir inanış olarak varlığını koruyor.

Meteorolojik bir veri olmaktan ziyade kültürel bir miras olan cemre düşmesi, doğadaki canlanmanın ve sıcaklık değişimlerinin geleneksel bir takip yöntemi olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, cemre tarihlerinde hava sıcaklıklarında görülen değişimlerin her ne kadar bilimsel meteorolojik olaylarla doğrudan bir illiyete dayanmasa da, istatistiksel olarak bu dönemlerde mevsimsel geçişlerin yaşandığına dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

