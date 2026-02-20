Güzdüz vakti eve giren hırsızlar iki kadını darbetti
Gaziantep’te gündüz vakti hırsızlık için eve giren kişiler, evde bulunan iki kadını dövdü.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık amacıyla gündüz vakti bir eve giren şahıslar, evde bulunan ve kendilerine direnen 2 kadına saldırdı. Şüpheli şahıslar tarafından boğulmaya çalışılan Emine Y. (52) isimli kadın ağır yaralanırken, darbedilen ve ismi öğrenilemeyen diğer kadın da yaralandı.
Olay sonrası şüpheli şahıslar kaçarken, çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine Y. ile diğer yaralı kadın, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Emine Y.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.
Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
