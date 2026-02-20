GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Husumetlisi başından vurdu: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı!

Gaziantep’te organize sanayi bölgesinde husumetli olduğu kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre 26 yaşındaki A.H.Ç. ve E.C. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen B.Ş. ve yeğeni O.Ş. Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde karşılaştı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönüşen olayda başından vurulan A.H.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, E.C. yaralandı.

Yaralı E.C. ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başlatılan soruşturmada 2 suç kaydı olan B.Ş. yakalandı, 3 suç kaydı bulunan O.Ş. ise aranıyor.

Kaynak: AA

