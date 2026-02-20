GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
İstediği güne randevu alamayan hasta doktoru dövdü
İstediği güne randevu alamayan hasta göz doktoruna saldırdı. Saldırıya uğrayan doktor o gün 72 hastaya bakmıştı.

Selçuk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, bir hasta tarafından saldırıya uğradı.

Selçuklu Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada gün içerisinde 72 hastayı muayene eden uzman doktorun, randevusuz muayene talebinde bulunan bir kişiyi ertesi gün için planlamasına rağmen saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırganın gözaltına alındığı ve hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaymakamlık açıklamasında, her şartta sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Dr. Uğur Kahraman'a ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

