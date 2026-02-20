Konya’daki Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Yakınları “Büyük Aile Sofrası’’nda buluştu

Ramazan ayının ilk iftarında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, Konya’da Konya Valiliği öncülüğünde gerçekleşen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi. “Büyük Aile Sofrası” temasıyla düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabilmemizin şehitlerin fedakarlığına ve gazilerin cesaretine borçlu olunduğunu belirterek, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi. Konya Valisi İbrahim Akın, “Sizler vatan uğruna gösterilen fedakarlığın ve kahramanlığın en kıymetli emanetleri olarak milletimizin gönlünde daima kadirşinas bir yere sahipsiniz” diye konuştu.

Konya Valiliği öncülüğünde şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarının katılımıyla 81 ilde eş zamanlı olarak "Büyük Aile Sofrası” temalı iftar programı düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Ramazan ayının ilk iftar programında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Büyük aile sofrasında büyük bir aile şeklinde buluşmuş olduk. Allah nice bayramlara da önümüzdeki Ramazanlara da hep birlikte sağlıkla, sıhhatle ulaşmayı nasip etsin” değerlendirmesini yaptı.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Bizleri bu mübarek günde bir araya getiren Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Gazilerimize ve şehit yakınlarımıza hizmet bizlerin vefa borcudur. Her zaman onların yanındayız. Onların çocuklarıyız. Onların o çocuklarımızın babalarıyız, aileleriyiz. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ramazan'ımız mübarek olsun. Rabb'im inşallah hep birlikte bayrama da kavuştursun diye dua ediyorum” dedi.

"BİZ VATANIMIZ İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Biz vatanımız için her şeyi yaparız. Şehit oluruz, gazi oluruz. Ama en önemlisi de şehit ailelerimize ve gazilerimize her zaman sahip çıkarız. Bu manada bu vatan için şehit olmuş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle her yıl ilk iftarda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiklerini anımsatarak, bu iftar sofrasının sadece bir yemek sofrası değil; birlik, vefa ve gönül birliğinin sofrası olduğunu söyledi.

Ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşayabilmemizin şehitlerin fedakarlığına ve gazilerin cesaretine borçlu olunduğunu kaydeden Başkan Altay, "O sebeple şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bizler de bu bilinçte her zaman yanınızda olmaya, dertlerinizi paylaşmaya devam edeceğiz. Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve gönülleri birleştirmenin ayıdır. Bugün aynı sofrada buluşmamız da millet olarak ne kadar güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olduğumuzun en güzel göstergesidir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor, gazilerimize sağlık, huzur ve afiyet dolu uzun ömürler diliyorum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” açıklamasını yaptı.

"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE DAİMA KADİRŞİNAS BİR YERE SAHİPSİNİZ”

Konya Valisi İbrahim Akın ise, üç ayların manevi ikliminin zirvesi olan mübarek Ramazan ayına kavuşmanın huzur ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Ramazan paylaşmanın, dayanışmanın ve şükrün en derinden hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Bu mübarek ay bizlere birlikte olmanın ve aynı sofrada buluşmanın kıymetini yeniden hatırlatmaktadır. Sizler vatan uğruna gösterilen fedakarlığın ve kahramanlığın en kıymetli emanetleri olarak milletimizin gönlünde daima kadirşinas bir yere sahipsiniz. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla yoğrulmuş bu topraklar üzerinde ilelebet payidar kalacaktır. Bu anlamlı buluşmanın 81 ilimizde eşzamanlı olarak gerçekleşmesine liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi canı gönülden tebrik ediyorum.”

