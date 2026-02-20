Konya dahil 9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul merkezli Konya dahil 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon, ülkede faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bahis operasyonu gerçekleştirdi.
Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahısların belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Yöneticilik yaptığı futbol kulübü maçlarına şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Zincirleme operasyonlarda 32 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konulduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan bu kişilerin açık kimlikleri ve bulunduğu konumları hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, haklarında yürütülen tahkikatın devam ettiği aktarıldı.
