Konya’da şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi

Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" adıyla düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.





Konya Valisi İbrahim Akın, yaptığı açıklamada, şehit ve gazilerin aileleriyle aynı sofrada buluştuklarını belirterek, "Aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." ifadesini kullandı.





Program, şehit ve gaziler için yapılan duanın ardından sona erdi.





Kaynak: AA