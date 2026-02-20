GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Konyaspor’da 5 gözaltı! Kulüpten açıklama geldi

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’da 5 gözaltı! Kulüpten açıklama geldi

Tümosan Konyaspor, 6222 sayılı Kanun kapsamında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde kulüp yönetiminden ve eski yöneticilerden bazı isimlerin gözaltına alındığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

Açıklamaya göre, soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Mevcut yönetimde görev yapan bir kişi ile daha önceki yönetimlerde görev almış dört kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında başlatıldığı belirtildi.

KULÜPTEN ŞEFFAFLIK MESAJI

Konyaspor tarafından yapılan açıklamada, adli sürecin kulüp tarafından "yakından ve titizlikle” takip edildiği ifade edildi. Gelişmelerin kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacağı belirtilerek açıklama "Saygılarımızla” ifadesiyle sonlandırıldı.

Kulüpten ilerleyen günlerde yeni bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

