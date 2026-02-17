GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Galatasaray Juventus’u 5-2 yendi

Galatasaray Juventus’u 5-2 yendi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus’u 5-2 yendi.

6. dakikada Gabriel Sara ile verkaçı sonrası tekrar topla buluşan Yunus Akgün, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Khephren Thuram'ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın vuruşunda Davinson Sanchez'in müdahalesiyle top kornere gitti.

15. dakikada Kenan Yıldız'ın hatasında araya giren Victor Osimhen'in dokunduğu top Lucas Torreira'da kalırken, o da pasını Noa Lang'a çıkardı. Bu oyuncunun topu kontrol etmeye çalışırken savunmada Gleison Bremer'in dokunduğu topu önünde bulan Gabriel Sara, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

16. dakikada sol kanattan Andrea Cambiaso'nun ortasında Pierre Kalulu altıpasın sağından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu Teun Koopmeiners, kale önünde ağlara gönderdi. 1-1

29. dakikada sol kanattan Gabriel Sara'nın yaptığı ortada penaltı noktası çevresinde Victor Osimhen'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada Teun Koopmeiners'in pasında Weston McKennie tekrar pasını Koopmeiners'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı sol tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluşturdu. 1-2

40. dakikada Gabriel Sara'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Michele Di Gregorio meşin yuvarlağı kurtardı.

49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleci Michele Di Gregorio'dan dönen topu kale önünde Noa Lang, filelerle buluşturdu. 2-2

58. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta Roland Salla'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Victor Osimhen'in kafa vuruşunu savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu penaltı noktası sağında önünde bulan Lucas Torreira'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Davinson Sanchez kafayla topu ağlara gönderdi. 3-2

67. dakikada orta alanında sağında topla ilerleyen Barış Alper Yılmaz, Juan Cabal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından mücadelenin hakemi Danny Makkelie, Cabal'i ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi.

75. dakikada Lloyd Kelly'nin hatasında araya giren Victor Osimhen'in dokunduğu top Noa Lang'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden kaleci Michele Di Gregorio'nun üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 4-2

86. dakikada Leroy Sane'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Victor Osimhen, pasını Sacha Boey'e bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gitti. 5-2

Kaynak: İHA

