Karatay’da enerji tasarrufu için yeni dönem

Enerjiyi milli servet olarak gören Karatay Belediyesi, kamu binalarında tasarrufu artırmak için yeni bir süreci başlattı. Gap Fonu destekli çalışma kapsamında okullar başta olmak üzere kamu yapılarında enerji tüketimi azaltılacak.

Karatay Belediyesi'nde, The City Climate Finance Gap Fund kapsamında desteklenen "Pre-feasibility Study of Energy Efficiency Measures in Public Buildings in Karatay, Türkiye” (Türkiye Karatay'daki kamu binalarında enerji verimliliği önlemleri için ön fizibilite çalışması) projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Toplantıya; Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ile ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Proje paydaşlarından Khadija Dorra Esseghairi ise programa çevrim içi olarak katıldı.

Toplantıda, Karatay Belediyesi'nin enerji ve iklim değişikliği vizyonu doğrultusunda kamu binalarında enerji verimliliğinin stratejik öncelik olduğu vurgulandı. Özellikle yüksek enerji tüketimine sahip kamu yapılarında tasarruf sağlanması ve karbon emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.

Proje kapsamında kamu binalarının mevcut enerji tüketimi analiz edilecek, teknik envanter hazırlanacak ve yatırım yapılabilir projeler oluşturulacak. Böylece enerji verimliliği yatırımları finansman süreçlerine hazır hale getirilecek. Gap Fonu'nun sağladığı teknik destek sayesinde projeler yalnızca fizibilite aşamasında kalmayacak ve somut yatırımlara da dönüşecek.

ULUSAL PLANA KARATAY'DAN KATKI

Toplantıda Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Vizyonu, İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ve Paris İlkim Anlaşması doğrultusunda kamu binalarında enerji dönüşümünün ve CO2 emisyonlarının azaltılmasının önemine de dikkat çekildi. Karatay Belediyesi'nin bu proje ile ulusal hedeflere yerel düzeyde katkı sunacağı belirtilerek, kurumlar arası koordinasyon, veri paylaşımı ve şeffaf uygulama sürecinin projenin başarısı açısından kritik olduğu vurgulandı.

ŞEVİK: ENERJİYİ MİLLİ SERVET OLARAK GÖRÜYORUZ

Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, projenin Karatay'ın sürdürülebilirlik vizyonu açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel değil; ekonomik ve kurumsal boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Şevik, enerjiyi "milli servet” olarak gördüklerini ve kamu kaynaklarının verimli kullanımını esas aldıklarını ifade etti. Özellikle okullarda hayata geçirilecek enerji verimliliği uygulamalarıyla hem ülke ekonomisine katkı sağlanacağını hem de öğrenciler için daha konforlu eğitim ortamları oluşturulacağını belirten Şevik, enerji bilincinin toplum genelinde yaygınlaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

"PLANLAMADAN YATIRIMA GEÇİŞİ SAĞLAYACAĞIZ”

Enerji verimliliği yatırımlarında en kritik aşamanın teknik hazırlık süreci olduğuna dikkat çeken Ramazan Şevik, Gap Fonu desteğiyle hazırlanacak enerji etütleri ve fizibilite raporlarının, projeleri finansmana hazır hale getireceğini söyledi. Şevik son olarak, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm paydaşlarla güçlü koordinasyon içinde çalışacaklarını belirterek, Karatay Belediyesi'nin veri paylaşımı ve saha erişimi konusunda gerekli desteği sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu