Kayseri’de Ilgın rüzgârı: Şehit Ziya Mert Ortaokulu grup birincisi!

Kayseri'de düzenlenen Küçükler Voleybol Türkiye Finalleri Grup Müsabakaları'nda, Ilgın'ı temsil eden Şehit Ziya Mert Ortaokulu öğrencileri adeta fırtına gibi esti. Turnuva boyunca üstün bir performans sergileyen genç sporcular, karşılaştıkları tüm rakiplerini geride bırakarak grup birincisi olmayı başardı.

Büyük bir heyecana sahne olan müsabakalarda tribünlerde de coşku hâkimdi. Olcay Günay da karşılaşmaları yerinde takip ederek öğrencileri yalnız bırakmadı. Genç sporcuların azmi, takım ruhu ve mücadele gücü izleyenlerden tam not aldı.

Elde edilen bu önemli başarıyla birlikte Ilgın temsilcisi, adını Türkiye Yarı Finalleri'ne yazdırarak ilçeye büyük gurur yaşattı. Sporun birleştirici gücünü ve disiplinli çalışmanın meyvesini bir kez daha gösteren öğrenciler, şimdi gözünü yarı final müsabakalarına çevirdi.

Ilgın'da büyük sevinç yaratan bu başarı, eğitim ve spor alanında ilçenin yükselen grafiğini bir kez daha ortaya koydu.

(Bekir Turan)