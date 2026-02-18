SIRCON 2026 Uluslararası Kış Kampı” NEÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi ev sahipliğinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteği ile “Ortak Geçmiş, Ortak Gelecek” temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen “SIRCON 2026 Uluslararası Kış Kampı” başarıyla gerçekleştirildi.
Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik ve kültürel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan programa, Özbekistan'dan Alfraganus Üniversitesi, Cizzak Devlet Pedagoji Üniversitesi, Ürgenç Devlet Üniversitesi ve Taşkent Uluslararası Kimyo Üniversitesinden akademisyen ve öğrenciler katıldı.
Kamp süresince Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra; Taşkent Uluslararası Kimyo Üniversitesinden Dr. Gulnoza Odilova, Ürgenç Devlet Üniversitesinden Dr. Maxsud Gúlmanov ve Cizzak Devlet Pedagoji Üniversitesinden Öğr. Gör. Raşidov Şarof'un yer aldığı akademik heyet rehberliğinde çeşitli programlar gerçekleştirildi. Türk ve Özbek öğrencilerin katılımıyla akademik sunumlar, disiplinler arası oturumlar, atölye çalışmaları ile birlikte sosyal ve kültürel etkileşim faaliyetleri düzenlendi.
Program kapsamında; SIRCON 2026 Uluslararası Kış Kampı'na katılan öğrenciler ve akademisyenler, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile bir araya geldi.
Katılımcı üniversiteler arasında sürdürülebilir iş birliklerine zemin hazırlamayı amaçlayan SIRCON Uluslararası Kış Kampı programlarıyla; Türkiye ve Özbekistan'daki yükseköğretim kurumları arasındaki tecrübe paylaşımının pekiştirilmesi, genç nesiller arasında bilimsel dayanışma kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
