Konya’da 4 bin 306 kişiye trafik güvenliği eğitimi

Gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında 1.869 vatandaşa ve 2 bin 437 öğrenciye ulaşılırken, program çerçevesinde trafik kuralları, güvenli sürüş teknikleri, emniyet kemeri kullanımının önemi, yaya önceliği, okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik temel bilgiler aktarıldı.
Yetkililer, trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının kazaların azaltılmasında büyük önem taşıdığını belirterek, benzer eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.
(Bekir Turan)