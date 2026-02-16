Bilim ve İletişimi Aynı Çatı Altında Buluşturan NEÜ Podcast–Vodcast Stüdyosu Açıldı

Gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), dijital yayıncılık alanında önemli bir adım atarak yeni podcast–vodcast stüdyosunu öğrencilerin ve akademisyenlerin hizmetine sundu. Sesin ve görüntünün yaratıcı gücünü aynı çatı altında buluşturan bu modern stüdyo, fikirlerin mikrofondan dünyaya uzanan yolculuğuna ev sahipliği yapacak.

İletişimden mühendisliğe, sanattan sosyal bilimlere kadar her alanda üretimi teşvik etmeyi amaçlayan stüdyonun açılış programına NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Birekul, Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu ve Prof. Dr. Hidayet Oğuz, NEÜ Genel Sekreteri Dr. Rahim Çimen, NEÜ Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Emre Çınar ve Harun Çalışkan katıldı.

NEÜ Podcast-Vodvast Stüdyosu'nun, üniversitenin dışarıya açılan yeni bir kapısı olacağını belirten NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz "Basın Buluşması” programında da dediğim gibi, hamdolsun ilklerin ve yeniliklerin üniversitesi olarak bugün de yeni podcast–vodcast stüdyomuzu açıyoruz. Bu stüdyomuz, gerekli yeterliliğe sahip herkese açık.

Öğrencilerimizle ve vatandaşlarımızla buluşacağımız bir mekân olacak. Hayatın içinde bir üniversite olarak sadece sahada yaptığımız katkıların yanı sıra, stüdyomuzda da bilimin ve çalışmaların ışığında elde ettiğimiz katkıları topluma yansıtacağız. Stüdyomuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış programının ardından, NEÜ Podcast–Vodcast Stüdyosu'nun ilk yayını gerçekleştirildi. Yayın, stüdyonun araştırmacılarından Öğr. Gör. Nilay Bolattaş'ın moderatörlüğünde, Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu'nun katılımıyla yapıldı. Programda NEÜ Podcast–Vodcast Stüdyosu'nun hedefleri, vizyonu ve yürütülecek çalışmalar ele alındı.

NEÜ Podcast–Vodcast Stüdyosu Nedir?

NEÜ Podcast–Vodcast Stüdyosu, NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferdi Bişkin yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Yükseköğretimde Podcast ve Vodcast İçeriklerinin Geliştirilmesi” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi'nin önemli bir çıktısı olarak üniversitemize kazandırılmıştır.

Projede, NEÜ Öğr. Gör. Nilay Bolattaş, NEÜ Öğr. Gör. Fatih Çalmaz ve NEÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Arif Çelik araştırmacı olarak görev almaktadır. Proje kapsamında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Platformu NEP 4.2'de "Podcast ve Vodcast'e Giriş” konulu çevrim içi bir ders geliştirilmiştir.

Bu ders ile öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin; bir podcast fikri geliştirme, podcast üretme ve yayınlama süreçlerini öğrenmeleri ve içerikleri pedagojik ilkeler çerçevesinde öğretim süreçlerine dahil edebilmeleri hedeflenmektedir. Böylece podcast üretimi, katılımcılar için bir beceri alanına dönüştürülmektedir.

Stüdyo ve projenin temel amaçları; akademik podcast yayıncılığı alanında öncü içerikler geliştirmek, ders içeriklerini ses ve görüntü teknolojileriyle buluşturarak açık eğitsel kaynaklara dönüştürmek ve toplumla paylaşmak; ayrıca öğrenci toplulukları ile öğrencilerimizin kendi seslerini keşfedebilecekleri ve nitelikli dijital ürünler ortaya koyabilecekleri bir mecra sunmaktır.

(Bekir Turan)