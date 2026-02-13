Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde “Geleceğim Meslekte’’ toplantısı gerçekleştirildi

Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin kariyer yolculuğunu güçlendirmek amacıyla, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde meslek lisesi yöneticileri ve rehber öğretmenlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
Konya İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci'nin konuşma yaptıkları toplantıda; Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) Projesi kapsamında hayata geçirilecek olan "Geleceğim Meslekte” uygulaması ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerinin, İŞKUR aracılığıyla eğitim aldıkları alanlara ve ilgili sektörlere yönlendirilmesinin, mezuniyet sonrası işgücü piyasasına katılımlarını desteklemede önemli bir adım olduğu vurgulandı.
Gençlerimizin nitelikli, üretken ve istihdama hazır bireyler olarak yetişmesi; eğitim-istihdam bağının güçlendirilmesi ve sektörle uyumlu bir kariyer planlamasının sağlanması açısından bu iş birliğinin stratejik önem taşıdığı ifade edildi.
Toplantı; Konya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Tayyip Sarı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının okul müdürleri ve rehber öğretmenlerinin katılımıyla Meram Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleştirildi.
