Bu ilçede tüm öğrencilerin YKS ücreti belediyeden

Samsun’un Canik Belediyesi, tüm öğrencilerin YKS ücretini karşılıyor.

Canik Belediyesi, öğrencilere yönelik destekleri ve eğitim projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Hem aile bütçesine hem de öğrencilerin eğitim harcamalarına katkılar sunan destek programlarını sürdüren Canik Belediyesi, bu yıl da ilçede ikamet eden ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan tüm öğrencilerin sınav ücretinin karşılanacağını duyurdu. YKS ücret desteği programı çerçevesinde herhangi bir özel şart ve sınav oturumu ayrımı olmaksızın ilçede YKS'ye girecek tüm öğrencilerin sınav ücretini karşıladıklarını aktaran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canikli öğrencilerimizin tamamının YKS ücretini karşılıyoruz" dedi.

Öğrencilere yönelik desteklere aralıksız bir şekilde devam ettiklerini ve kariyer yolculuklarında her zaman gençlerin yanında olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde öğrencilerimize yönelik destek programlarımıza yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Canikli öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılamayı sürdürüyoruz. Bu yıl da ilçemizde YKS'ye girecek tüm öğrencilerimizin sınav ücretini karşılıyoruz. Canik'te gençlerimizin sınav ücretini düşünmeden sınav hazırlıklarını sürdürmeleri önceliklerimiz arasında yer alıyor. Gençlerimizin hedeflerine giden yolda yanında olmaya devam ediyor, eğitime ve eğitim hayatına dair çalışmalarımızı seferberlik halinde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Canik Belediyesi'nin 2026 yılı YKS ücret desteğine başvuru süreci devam ediyor. İkamet kaydı Canik ilçesinde olan öğrenciler, T.C. Kimlik Kartı, YKS Başvuru Belgesi ve YKS başvuru ödeme dekontu ile birlikte YKS ücret desteğine başvurularını kısa süre içerisinde tamamlıyor. Başvurular, Canik Belediyesi hizmet binası zemin katta yer alan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden şahsen başvuru yoluyla kabul ediliyor.

Kaynak: İHA