EĞİTİM Haberleri

KMÜ'de uluslararası akademik yazma projesi başladı

Cumali Özer
Muhabir
KMÜ'de uluslararası akademik yazma projesi başladı

British Academy tarafından International Writing Workshops çağrısı kapsamında desteklenen ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Temiz'in Co-I (Uzman) olarak yer aldığı "Participatory Research Methods: An Interdisciplinary Writing and Mentoring Programme for Emerging Scholars in Turkey” başlıklı proje, KMÜ Eğitim Fakültesinde başladı.

İngiltere'den University of Northampton, Türkiye'den ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında yürütülen proje, iki yıl sürecek uluslararası bir akademik iş birliği niteliği taşıyor. Proje kapsamında, Türkiye'de sosyal bilimler alanında çalışan 15 akademisyenin İngilizce akademik yazma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Katılımcı araştırma yöntemleri, disiplinler arası yazım pratikleri ve mentorluk odaklı bir yapı üzerine kurgulanan program; erken kariyer akademisyenlerinin uluslararası yayın üretme kapasitelerini artırmayı, akademik görünürlüklerini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir araştırma ağları oluşturmalarını amaçlıyor.

Bu proje, KMÜ'nün uluslararası akademik iş birliklerine verdiği önemi ve sosyal bilimler alanındaki nitelikli araştırma ve yayın odaklı vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.

(Cumali Özer)

