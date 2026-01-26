GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Özel eğitim zammı beğenilmedi! Konya’dan tepki

Özel eğitim zammı beğenilmedi! Konya’dan tepki
Özel Eğitim Konfederasyonu tarafından yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği basın açıklamasına Konya’dan da destek geldi. 2026 yılı için Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine yapılması planlanan %27’lik zam, Konya’daki sektör temsilcileri tarafından eleştirildi.

Özel Eğitim Konfederasyonu Konya İl Başkanı Embiya Güler, yaptığı açıklamada bu oranın sahadaki ekonomik gerçeklerle hiçbir bağının olmadığını vurguladı.

Küçülme ve daralma dönemi!

İl Başkanı Güler, Türkiye'nin özel eğitim alanında dünyaya örnek gösterilen bir modele sahip olduğunu ancak bu mali politikalarla sistemin sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Konya genelindeki merkezlerin binlerce özel gereksinimli bireye hizmet verdiğini hatırlatan Güler, şunları söyledi:

Yeni Türkiye Yüzyılında şefkat ve tedavi geleneğimizi sürdüren bu yapı, %27'lik artışla bir daralma ve küçülme dönemine itilmektedir. Bizler devlet adına bu hayati hizmeti yürütürken, personel giderleri ve işletme yükleri altında eziliyoruz. Bu oranı kabul etmiyoruz!"

Konya İl Başkanı Embiya Güler, açıklamasında sektörün sadece eğitim değil aynı zamanda dev bir istihdam kapısı olduğuna dikkat çekti. Artış oranının revize edilmemesi durumunda hem çalışanların hem de eğitim alan çocukların doğrudan etkileneceğinin altını çizdi.

Gelecek kaygısı

Konya'daki özel eğitim camiası adına yetkililere seslenen İl Başkanı Embiya Güler, sektörün beklentilerini net bir dille ifade etti. Ücretlerin belirlenmesinde enflasyon verileri, personel giderleri ve sahadaki gerçek maliyetlerin esas alınması gerektiğini vurgulayan Güler, adil bir orana sabitlenmiş ücret politikasının şart olduğunu belirtti. Her yıl maliyet hesabı yapmaktan, belirsizliklerle mücadele etmekten ve çözüm arayışıyla kapı kapı dolaşmaktan yorulduklarını dile getiren Güler, kurumların tüm enerjisini ve odağını yalnızca özel çocuklara daha nitelikli eğitim sunmaya ayırmak istediğini söyledi. Sektörün yıllık belirsizliklere ve keyfi düzenlemelere kurban edilmemesi gerektiğini hatırlatan Güler, açıklamasını şu sözlerle tamamladı. Merkezlerimizin gelecek kaygısı taşımadan hizmet verebilmesi ve Konya'daki özel gereksinimli bireylerin eğitim hakkının en üst düzeyde korunabilmesi için, kalıcı ve öngörülebilir bir ücret politikasının devletimiz tarafından acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz."

